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Резников рассказал, есть ли признаки того, что Россия готовится к наступлению

По состоянию на данный момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой

сегодня, 13:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Вблизи украинской границы Россия сосредоточила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – почти 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре. Если судить по тем маневрам, которые отрабатывают российские войска, то нет оснований говорить, что они готовятся к атаке и нападению. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде во время часа правительства.

Резников рассказал, есть ли признаки того, что Россия готовится к наступлению

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр сравнил действия российской армии с теми маневрами, которые она осуществляла весной прошлого года перед Пасхой. Резников подчеркнул, единственное, что настораживает, это обстановка на украино-белорусской границе, где также наблюдается концентрация войск, чего весной прошлого года не было. 

Алексей Резников обратил внимание на то, что в этот раз Россия начала использовать на всю мощь информационные войска в гибридной войне против Украины. Результат информационных провокаций напрямую отображается на макроэкономической ситуации.

По словам главы Минобороны, разными есть цифры разведки. По одним данным расстояние российских войск от украинской границы не превышает 200 км, а по другим данным – до 400 км. Резников обращает внимание, что Москва стянула к украинской границе на 300 танков больше, чем весной 2021 года, но это не пугает украинских военных, ведь против танков страны-агрессора у украинцев есть такое оборонительное оружие, как "Стугна", Корсар, Джавелин, NLAW. Министр добавил, этого оружия у Украины значительно больше, чем российских танков.

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