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Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ "выгнать" оккупантов из Украины

Министр обороны заверил, что украинские воины умеют воевать на "Абрамсах" и "Леопардах"

сегодня, 11:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Чтобы не только сдерживать оккупационные войска РФ, но и выгнать их с территории Украины, ВСУ нужно оружие дальнего действия, многие современные танки и бронированные машины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга с иностранными журналистами.

Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ "выгнать" оккупантов из Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников

"Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км. Нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", — отметил Резников.

По словам Резникова, украинским военным не нужно много времени для овладения этим оружием. Однако с помощью такого вооружения ВСУ удастся выгнать оккупантов из Украины.

"Мы знаем, как пользоваться NLAW, Stinger, Javelin. И мы сможем использовать противокорабельные ракеты. Это не высшая математика. Мы сможем воевать на "Абрамсах", "Леопардах", потому что наши ребята восемь лет тренировались по всему миру со странами НАТО"" , – заявил министр обороны Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией – "только Путин может остановить войну".


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1111017249469536
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Обсуждения

Kazmirchuk Volodymyr

сегодня, 11:44

Звичайно, нам в перспективі потрібні танки , далекобійні арт. і реактивні установки, літаки...Але вже сьогодні життєво необхідні додатково Байрактари і аналоги, дрони-камікадзи-600, і не 10 шт., а тисячі... Надіюся вони вже є...

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