Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ "выгнать" оккупантов из Украины

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Карина Ожерельева
Чтобы не только сдерживать оккупационные войска РФ, но и выгнать их с территории Украины, ВСУ нужно оружие дальнего действия, многие современные танки и бронированные машины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга с иностранными журналистами.
Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников
По словам Резникова, украинским военным не нужно много времени для овладения этим оружием. Однако с помощью такого вооружения ВСУ удастся выгнать оккупантов из Украины.
Как сообщали ранее "Комментарии", удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией – "только Путин может остановить войну".
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Обсуждения
Новости
Kazmirchuk Volodymyr
сегодня, 11:44
Звичайно, нам в перспективі потрібні танки , далекобійні арт. і реактивні установки, літаки...Але вже сьогодні життєво необхідні додатково Байрактари і аналоги, дрони-камікадзи-600, і не 10 шт., а тисячі... Надіюся вони вже є...