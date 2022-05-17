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Главная Новости Оборона 2022 Пять танков и несколько десятков солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области
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Пять танков и несколько десятков солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

Yа временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Пять танков и несколько десятков солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Сообщается, что за прошедшие сутки (16 мая) украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 33 были ранены);

• пять танков;

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• пять боевых бронированных машин;

• три миномета;

• восемь единиц автомобильной техники.

Руслан Ткачук сообщает, что движение сопротивления на временно занятых противником территориях области продолжает активно развиваться. Отмечается работа патриотов в городе Мелитополь. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Канада отправит грузовой флот для экспорта украинского зерна. В Канаде обсуждают маршруты с европейскими и американскими партнерами. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/380353697201543
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