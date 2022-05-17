Пять танков и несколько десятков солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Сообщается, что за прошедшие сутки (16 мая) украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 33 были ранены);

• пять танков;

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• пять боевых бронированных машин;

• три миномета;

• восемь единиц автомобильной техники.

Руслан Ткачук сообщает, что движение сопротивления на временно занятых противником территориях области продолжает активно развиваться. Отмечается работа патриотов в городе Мелитополь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Канада отправит грузовой флот для экспорта украинского зерна. В Канаде обсуждают маршруты с европейскими и американскими партнерами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Пентагоне рассказали, в какой части Украины РФ сконцентрировала большинство своих БТГ. Больше всего БТГ концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что наступление на Северодонецк захлебнулось: в Генштабе рассказали, что остановило врага. Наступление армии РФ в Восточной оперативной зоне продолжается. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Это наш принцип": Зеленский высказался о судьбе военных Азовстали. Украина будет бороться за каждого бойца, который находится на Азовстали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!