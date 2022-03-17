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ПВО Украины за ночь уничтожила два самолета оккупантов

Два воздушных судна противника были сбиты в небе над Слобожанщиной

сегодня, 11:32
Автор:

Денис
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За прошедшую ночь вооруженные силы Украины сбили несколько летательных аппаратов противника. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ПВО Украины за ночь уничтожила два самолета оккупантов

Иллюстрация

Сообщается, что в ночь на 17 марта наши ПВО очистили небо от еще нескольких захватчиков. 

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Слобожанщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", — сообщают в Командовании Воздушных сил.  

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что теперь мощность ВСУ повысится в разы: в чем важность решения США усилить помощь Украине. Эксперты рассказали, почему наконец-то появился шанс Украине самостоятельно закрыть небо от российских авианалетов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинские военные показали, как уничтожают вражескую техникуВоинам 30 ОМБр удалось уничтожить технику врага. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том кто и за какие средства будет отстраивать Украину после войны: озвучены варианты. Эксперты считают, что даже о приблизительных суммах, которые понадобятся на восстановления городов и сел Украины после войны, говорить пока слишком рано. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что российская авиация обстреляла собственных военных в Луганской области — ВСУ. На территории Луганской области российская авиация обстреляла собственные позиции. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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