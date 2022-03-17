ПВО Украины за ночь уничтожила два самолета оккупантов

За прошедшую ночь вооруженные силы Украины сбили несколько летательных аппаратов противника. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Сообщается, что в ночь на 17 марта наши ПВО очистили небо от еще нескольких захватчиков.

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Слобожанщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", — сообщают в Командовании Воздушных сил.

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Сайт "Комментарии" писал о том кто и за какие средства будет отстраивать Украину после войны: озвучены варианты. Эксперты считают, что даже о приблизительных суммах, которые понадобятся на восстановления городов и сел Украины после войны, говорить пока слишком рано. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

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