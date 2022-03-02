«Путин воюет мясом, это не его дети», – генерал ВСУ Кривонос сделал эмоциональное заявление о войне в Украине

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Алла Малиновская
Президенту России Владимиру Путину совсем не жалко своих военных. Его не останавливает даже тот факт, что Россия потеряла более 5800 своих военных с начала войны с Украиной.
Кривонос заверил, что Путину не жалко своих военных / Офис Президента
Россия продолжает беспощадно обстреливать украинские города, в результате чего гибнут мирные люди. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины.
По мнению генерала ВСУ, эта война во времени может занять не одну неделю. Чтобы приблизить ее окончание, следует делать то, что принесет пользу стране: наносить поражение противнику, уничтожать вражескую военную технику, засыпать сахар в их бензиновые баки, резать колеса и поджигать такую технику. Указанные действия должны натолкнуть армейцев Путина на мысль, что они себе сами роют землю.
По его словам, верить "песни" российских военных о том, что они не знали, почему уезжают в Украину, не стоит.
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