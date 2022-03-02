«Путин воюет мясом, это не его дети», – генерал ВСУ Кривонос сделал эмоциональное заявление о войне в Украине

Президенту России Владимиру Путину совсем не жалко своих военных. Его не останавливает даже тот факт, что Россия потеряла более 5800 своих военных с начала войны с Украиной.

Кривонос заверил, что Путину не жалко своих военных / Офис Президента

Россия продолжает беспощадно обстреливать украинские города, в результате чего гибнут мирные люди. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины.

"Путин воюет мясом. Несмотря на потери, которые его армия понесла за эту неделю, он все равно бросает людей в мясорубку войны. Для Путина цена человеческой жизни – это ничего. Это не его дети воюют", – эмоционально отметил генерал Кривонос.

По мнению генерала ВСУ, эта война во времени может занять не одну неделю. Чтобы приблизить ее окончание, следует делать то, что принесет пользу стране: наносить поражение противнику, уничтожать вражескую военную технику, засыпать сахар в их бензиновые баки, резать колеса и поджигать такую технику. Указанные действия должны натолкнуть армейцев Путина на мысль, что они себе сами роют землю.

По его словам, верить "песни" российских военных о том, что они не знали, почему уезжают в Украину, не стоит.

"То, что они делают: расстрел мирного населения, изнасилования наших женщин, убийства во время артиллерийских обстрелов наших детей — это четко подчеркивает, что это не человеческие существа, а изверги. Нелюдей, как и диких псов, надо уничтожать", — подчеркнул генерал Сергей Кривонос.





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