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Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины: подробности

Глава разведки Украины считает, что оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование

сегодня, 14:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов сообщил, что Путин попытается в Украине создать "корейский" сценарий. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала пресс-служба ГУР Минобороны.

Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины: подробности

Кирилл Буданов - фото из открытых источников

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — сообщил Буданов.

Начальник ГУР считает, что для России до сих пор актуален вопрос установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. Однако реализовать этот план не удается из-за несокрушимости Мариуполя.

Также Буданов отметил, что российские оккупанты могут попытаться сколоть оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

Как сообщали ранее "Комментарии", у страны-агрессора не будет железнодорожного сообщения с Европой. Будет остановлено движение поездов между страной-агрессором и европейскими государствами, которое проходило через территорию Финляндии. Власти Финляндии приняли решение об отмене железнодорожного пассажирского и грузового сообщения из России. 27 марта финский оператор совершает последние рейсы в Санкт-Петербург.

Также "Комментарии" писали, что Минкульт назвал, сколько объектов культурного наследия пострадали от обстрелов.


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Источник: https://t.me/DIUkraine/207
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