Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины: подробности

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Карина Ожерельева
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов сообщил, что Путин попытается в Украине создать "корейский" сценарий. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала пресс-служба ГУР Минобороны.
Кирилл Буданов - фото из открытых источников
Начальник ГУР считает, что для России до сих пор актуален вопрос установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. Однако реализовать этот план не удается из-за несокрушимости Мариуполя.
Также Буданов отметил, что российские оккупанты могут попытаться сколоть оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.
Как сообщали ранее "Комментарии", у страны-агрессора не будет железнодорожного сообщения с Европой. Будет остановлено движение поездов между страной-агрессором и европейскими государствами, которое проходило через территорию Финляндии. Власти Финляндии приняли решение об отмене железнодорожного пассажирского и грузового сообщения из России. 27 марта финский оператор совершает последние рейсы в Санкт-Петербург.
Также "Комментарии" писали, что Минкульт назвал, сколько объектов культурного наследия пострадали от обстрелов.
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