Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей: что решили в парламенте РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей. Об этом пишет издание ТСН.

Путин - фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 22 февраля, во время заседания Совета Федерации представитель Минобороны Российской Федерации Николай Панков сообщил, что Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей - на территории "ЛДНР".

Он ссылался на договор между Россией и ЛДНР, как и предложил Владимир Путин.

Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента и разрешил использование армии за границей. Решение было принято единогласно.



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