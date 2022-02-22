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Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей: что решили в парламенте РФ

Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента

сегодня, 18:27
Автор:

Денис Подставной
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Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей. Об этом пишет издание ТСН. 

Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей: что решили в парламенте РФ

Путин - фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 22 февраля, во время заседания Совета Федерации представитель Минобороны Российской Федерации Николай Панков сообщил, что Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей - на территории "ЛДНР".  

Он ссылался на договор между Россией и ЛДНР, как и предложил Владимир Путин.

Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента и разрешил использование армии за границей. Решение было принято единогласно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп рассказал, почему у украинцев нет выбора и нужно быстро готовиться к большой войне. Сергей Высоцкий считает, что Россия выведет свои войска на линию разграничения и предложит Киеву признать новые "государства" и войти с ними в дипломатический диалог для решения всех конфликтных вопросов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о шести друзьях Путина: кто в мире поддержал признание ЛДНРРешение Путина о признании фейковых ЛНР и ДНР уже осудило большинство государств. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что перемещение врага – не секрет: украинские программисты изобрели интерактивную карту. Мониторинговая система украинских программистов отслеживает перемещение врага. Айтишники рассказали о свое карте. 

"Комментарии" также сообщали о Признании "ЛДНР": у Лукашенко решили снова "сесть на шпагат". Беларусь заявила, что выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта на Донбассе. Читайте об этом в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/putin-poprosil-razreshit-emu-primenyat-armiyu-za-granicey-1984330.html
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