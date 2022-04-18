Продукты из Крыма, "лагеря" для украинских учителей: какая ситуация в оккупированной части Запорожской области

На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты совершают преступления и пытаются "перевести" эти территории на поставку лекарств и продуктов из аннексированного Крыма. Враг запугивает представителей местных украинских властей, педагогов, медиков, коммунальщиков. Об этом сообщается в Запорожской ОВА.



Фото Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты обстреливают поселки Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное. Населённые пункты области в направлениях Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Красное, Павловка, Малиновка, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка по линии фронта враг обстреливает из авиации, "Градов", артиллерии, минометов, пулеметов. Враг прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры.

Батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ведут ожесточенные бои по всей длине линии фронта, местами совершают контрнаступательные операции и уничтожают врага.

Оккупанты пытаются удерживать позиции. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в оккупированном Крыму оккупационные власти готовят "лагеря переквалификации" для учителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Там педагогов из оккупированных областей якобы будут обучать "российским стандартам обучения".

В воскресенье, 17 апреля 2022 года, председатель Запорожской районной администрации Олег Буряк сообщил, что оккупанты похитили его 16-летнего сына во время проезда блокпостов. Местонахождение парня пока неизвестно. Оккупанты продолжают похищать людей, ищут бывших военных по спискам, проводят обыски в домах, шантажируют учителей. Об этом рассказали местные Михайловской общины. В этом общине местных представителей украинской власти и госслужащих терроризируют российские оккупанты. Сообщается, что оккупационные власти пытаются заставить магазины и аптеки поставлять и продавать товары с полуострова, вводят в обращение рубли.

Захватчики оказывают давление на предпринимателей в Михайловской общине, Томаке, Днепрорудном, заставляют платить налоги в размере до 20% прибыли и завозить товары первой необходимости и лекарства только из Крыма. Токмачанам выдали пропуски в аннексированный россиянами Крым.

Запорожской области оккупанты, используя методы террора, давят на госслужащих, работников коммунальных учреждений, врачей. В Кирилловке оккупанты делают обыски в домах, проверяют документы у людей, а еще они похитили поселкового голову Ивана Малеева и увезли в неизвестном направлении. В Мелитополе оккупанты осуществляют пропаганду в подготовке к 9 мая, используя оккупационные символы.

Как сообщал портал "Комментарии", ВСУ раз уничтожили оккупантов в Чернобаевке.

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