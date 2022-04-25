При каких условиях Украина будет считать войну завершенной: премьер-министр сообщил детали

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Карина Ожерельева
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил условия, при соблюдении которых можно будет сказать, что война с россией завершена. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Шмигаль сделал в интервью CBS News.
ВСУ - фото из открытых источников
Также Шмигаль отметил, что Мариуполь – символ "смелых украинцев, защищающих город от вторжения РФ".
Премьер-министр Украины призвал Запад помочь с открытием зеленого коридора из мариупольской "Азовстали", чтобы спасти жизнь находящихся там гражданских.
Как сообщил Шмигаль, Украина ведет переговоры с государствами Большой двадцатки и международными организациями по поддержке ВПЛ и беженцев.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая.
Также "Комментарии" писали, что СМИ узнали, когда госсекретарь США и министр обороны посетили Киев. Анонсированный ранее некоторыми СМИ визит в столицу Украины госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина мог уже состояться.
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