При каких условиях Украина будет считать войну завершенной: премьер-министр сообщил детали

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил условия, при соблюдении которых можно будет сказать, что война с россией завершена. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Шмигаль сделал в интервью CBS News.

ВСУ - фото из открытых источников

"Если россияне покинут территорию Украины, если у нас будет гарантия безопасности от наших партнеров и возможность восстановить наше государство за счет замороженных российских активов, мы сможем сказать, что война завершена и Украина одержала победу", — заявил Шмигаль.

Также Шмигаль отметил, что Мариуполь – символ "смелых украинцев, защищающих город от вторжения РФ".

Премьер-министр Украины призвал Запад помочь с открытием зеленого коридора из мариупольской "Азовстали", чтобы спасти жизнь находящихся там гражданских.

Как сообщил Шмигаль, Украина ведет переговоры с государствами Большой двадцатки и международными организациями по поддержке ВПЛ и беженцев.

"Наибольший вызов для мира – будущий продуктовый кризис, который Россия создает сейчас, блокируя украинские порты. Мы призываем наших партнеров не разрешить РФ это сделать", — отметил Шмигаль.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что СМИ узнали, когда госсекретарь США и министр обороны посетили Киев. Анонсированный ранее некоторыми СМИ визит в столицу Украины госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина мог уже состояться.

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