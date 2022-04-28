Премьер-министр сообщил, когда Украина ожидает стать полноправным членом ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что намерения Украины вступить в ЕС могут убедить частных инвесторов в том, что наше государство – отличное место для инвестирования в реконструкцию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Урядовий портал".

Флаги Украины и ЕС - фото из открытых источников

Как сообщил Шмигаль, уже в июне этого года ожидается, что Еврокомиссия рекомендует Украину для членства в ЕС. Премьер-министр сообщил о своих надеждах, что уже через 2 года Украина станет полноправным членом Евросоюза.

"Мы ожидаем, что в июне 2022 года Европейская комиссия рекомендует Украину для членства и что через два года Украина станет полноправным членом ЕС", — сообщил Шмигаль.

Также Шмигаль подчеркнул, что Украина в конце концов выйдет победителем этой войны. Однако победить на поле боя – это "лишь половина цели". Другая половина победы – восстановление Украины и создание современного и успешного европейского государства.

"Мы привержены этой цели и готовы к этому, и мы просим, чтобы мир присоединился к нам в этом благородном деле", — заявил Шмигаль.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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