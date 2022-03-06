Под Николаевом разгромили оккупантов: большинство из них – бывшие украинские военные

Украинские силовики под Николаевом уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов. Большинство членов ее состава – бывшие украинские военные, которые еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону России в Крыму. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Фейсбук-страницу Службы безопасности Украины.

СБУ – фото из открытых источников

"С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении. — Теперь пути помог СБУ привлечь виновных к ответственности — сам отправил предателей на верную смерть в Украину", — сообщает СБУ на своей странице в Фейсбуке.

Также СБУ сообщает, что получила документы военных России, в том числе таблицу позывных, флеш носители, мобильные телефоны, личные документы оккупантов и их SIM-карты.

"Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны! Вместе победим!" – заявляет СБУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты работают с Польшей над возможностью предоставления истребителей Украине и проводят консультации с другими союзниками. Президент Украины Зеленский заявил союзникам, что Украине необходимы истребители для защиты своей территории. Такую помощь могут предоставить страны Восточной Европы.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной поддержки и заканчивая экономическим давлением на Москву.

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