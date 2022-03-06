Под Николаевом разгромили оккупантов: большинство из них – бывшие украинские военные

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Карина Ожерельева
Украинские силовики под Николаевом уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов. Большинство членов ее состава – бывшие украинские военные, которые еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону России в Крыму. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Фейсбук-страницу Службы безопасности Украины.
СБУ – фото из открытых источников
Также СБУ сообщает, что получила документы военных России, в том числе таблицу позывных, флеш носители, мобильные телефоны, личные документы оккупантов и их SIM-карты.
Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты работают с Польшей над возможностью предоставления истребителей Украине и проводят консультации с другими союзниками. Президент Украины Зеленский заявил союзникам, что Украине необходимы истребители для защиты своей территории. Такую помощь могут предоставить страны Восточной Европы.
Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной поддержки и заканчивая экономическим давлением на Москву.
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