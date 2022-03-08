Почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже во второй день войны: Арестович назвал основные причины

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной о войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выступление Арестовича в эфире "Украина 24".
Стол переговоров украинской и российской делегаций - фото из открытых источников
Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости. Арестович сообщил возможные причины столь быстрых действий со стороны России:
Все пошло не так, как ожидалось.
В РФ сразу поняли, что реакция Запада – не та, на которую рассчитывали, и надо изображать из себя людей, готовых к прекращению войны.
Переговоры были предложены для имитации процесса.
По словам советника главы ОП, требования Россия снижает от раунда к раунду переговоров.
Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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