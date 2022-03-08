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Почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже во второй день войны: Арестович назвал основные причины

Уже состоялись три раунда переговоров Украина – РФ

8 марта 2022, 12:42
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной о войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выступление Арестовича в эфире "Украина 24".

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже во второй день войны: Арестович назвал основные причины

Стол переговоров украинской и российской делегаций - фото из открытых источников

Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости. Арестович сообщил возможные причины столь быстрых действий со стороны России:

Все пошло не так, как ожидалось.

В РФ сразу поняли, что реакция Запада – не та, на которую рассчитывали, и надо изображать из себя людей, готовых к прекращению войны.

Переговоры были предложены для имитации процесса.

"Потому что "калибры" приехавших туда показывают несерьезность отношения к переговорному процессу со стороны РФ. У нас состав делегации: глава парламентского большинства, министр обороны, советник главы Офиса президента. А у них — что-то такое "мединский"", – заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, требования Россия снижает от раунда к раунду переговоров.

"Впервые, когда они предложили переговоры – это было на второй день войны, и мы здесь ждали десант на Печерске, президенту предлагали эвакуироваться, а он отказался – Россия предложила переговоры при условии безусловной капитуляции Украины. Президент тогда посмеялся, потому что это было очень смешно. Это был второй день войны", — сообщил Арестович.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z7n3sck-G04
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