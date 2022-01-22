Почему Германия отказалась поставлять Украине оружие – заявление министра обороны

Берлин пока исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, опубликованном в субботу, 22 января, спустя несколько дней после того, как Британия начала поставлять Киеву противотанковое оружие. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - Reuters

Двухпартийная группа американских сенаторов также пообещала Украине оружие, которое может включать в себя ракеты, стрелковое оружие и лодки, чтобы помочь стране защититься от потенциального вторжения на фоне наращивания российской армии на ее границах.

Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, отметил политику Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта.

"Я понимаю желание поддержать Украину, и это именно то, что мы уже делаем", — сказала Ламбрехт еженедельнику Welt am Sonntag.

Но пока что Берлин не готов поставлять Киеву оружие, сказала министр.

"В феврале Украина получит полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой, и все это будет софинансировано Германией на 5,3 миллионов евро (6,01 миллионов долларов). Мы должны сделать все для деэскалации. Сейчас поставки оружия в этом отношении не будут полезны, об этом есть договоренность в правительстве Германии ", – сказала Ламбрехт, отметив, что Германия лечит тяжело раненых украинских военных в своих военных госпиталях.

В своем заявлении она выступила на стороне министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что Германия не будет критиковать другие страны за готовность поставлять оружие Украине.

"Но я не думаю, что такие поставки могут вернуть военный баланс", – сказал Бербок Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщали ранее "Комментарии", первая партия недавно направленной США помощи в безопасности прибыла в Украину.

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