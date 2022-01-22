Почему Германия отказалась поставлять Украине оружие – заявление министра обороны

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Карина Ожерельева
Берлин пока исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, опубликованном в субботу, 22 января, спустя несколько дней после того, как Британия начала поставлять Киеву противотанковое оружие. Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - Reuters
Двухпартийная группа американских сенаторов также пообещала Украине оружие, которое может включать в себя ракеты, стрелковое оружие и лодки, чтобы помочь стране защититься от потенциального вторжения на фоне наращивания российской армии на ее границах.
Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, отметил политику Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта.
Но пока что Берлин не готов поставлять Киеву оружие, сказала министр.
В своем заявлении она выступила на стороне министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что Германия не будет критиковать другие страны за готовность поставлять оружие Украине.
Как сообщали ранее "Комментарии", первая партия недавно направленной США помощи в безопасности прибыла в Украину.
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