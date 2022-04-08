Пиротехники разминируют территорию Житомирской области: уже уничтожили полторы тысячи боеприпасов

В Житомирской области пиротехники разминируют территории, заминированные российскими оккупантами. По состоянию на 7 апреля уже было уничтожено более полутора тысяч боеприпасов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Телеграмме.

Разминирование территории Житомирской области - Телеграмм Виталия Бунечко

"По состоянию на 7 апреля группой пиротехнических работ Главного управления ГСЧС области осуществлено 45 выездов, в ходе которых от взрывоопасных предметов очищено 450 тыс. м2 территории области и уничтожено 1555 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении Виталия Бунечко.

Среди 1555 уничтоженных боеприпасов были:

59 реактивных боеприпасов,

пять авиационных бомб,

два кассетных элемента,

1465 артиллерийских снарядов,

24 других боеприпасов.

Согласно предварительным обследованиям наиболее заминированными считаются пять территориальных общин Житомирской области:

в Малинской территориальной общине разминированию подлежат 45 квадратных километров территории,

в Народицкой территориальной общине – восемь квадратных километров,

в Овручской – шесть квадратных километров,

в Ушомирской – два квадратных километра,

в Волицкой – более 10 квадратных километров территорий.

"По предварительным расчетам следует провести обследование и разминирование 4,3 км² территории области", — сообщил Бунечко.

Как сообщали ранее "Комментарии", враг готовит дискредитационную кампанию против Украины. После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле. Враг не признал поражение в информационной войне и готовится к очередному этапу, который касается "преступлений ВСУ в Мариуполе и на Донбассе".

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