Пиротехники разминируют территорию Житомирской области: уже уничтожили полторы тысячи боеприпасов

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Карина Ожерельева
В Житомирской области пиротехники разминируют территории, заминированные российскими оккупантами. По состоянию на 7 апреля уже было уничтожено более полутора тысяч боеприпасов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Телеграмме.
Разминирование территории Житомирской области - Телеграмм Виталия Бунечко
Среди 1555 уничтоженных боеприпасов были:
59 реактивных боеприпасов,
пять авиационных бомб,
два кассетных элемента,
1465 артиллерийских снарядов,
24 других боеприпасов.
Согласно предварительным обследованиям наиболее заминированными считаются пять территориальных общин Житомирской области:
в Малинской территориальной общине разминированию подлежат 45 квадратных километров территории,
в Народицкой территориальной общине – восемь квадратных километров,
в Овручской – шесть квадратных километров,
в Ушомирской – два квадратных километра,
в Волицкой – более 10 квадратных километров территорий.
Как сообщали ранее "Комментарии", враг готовит дискредитационную кампанию против Украины. После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле. Враг не признал поражение в информационной войне и готовится к очередному этапу, который касается "преступлений ВСУ в Мариуполе и на Донбассе".
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