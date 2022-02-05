Первые военные силы США в скором времени прибудут в соседнюю страну - сообщили дату

Ожидается, что первые основные силы США прибудут в Польшу в субботу, 5 февраля, чтобы усилить восточный фланг НАТО, поскольку Запад и Россия конфликтуют из-за военного присутствия России у границы с Украиной. Данные сообщили агентству Reuters источники по обороне.

Транспортный самолет Lockheed C-130J-30 Hercules ВВС США после приземления на аэродром Ясенка вблизи Жешова - Reuters

Источники, попросившие остаться анонимными из-за чувствительного характера прибытия войск, сказали, что планы могут измениться в зависимости от определенных условий и материально-технического обеспечения.

Администрация президента Джо Байдена в среду объявила о введении почти 3000 американских военных в Восточную Европу в ближайшие дни на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Около 1700 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, Северная Каролина, должны прибыть в Польшу, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак и Пентагон, но только на временной основе.

Небольшая группа солдат 435 наземного авиационного крыла ВВС США, штаб-квартира которого находится на авиабазе Рамштайн в Германии, прибыла в четверг, 3 февраля, чтобы подготовиться к прибытию войск и военной техники.

В пятницу, 4 февраля, в аэропорту Жешув-Ясенка на юге Польши приземлилось больше рейсов с оборудованием.

У американских военных уже около 4500 военнослужащих в Польше как в составе НАТО, так и в двустороннем порядке, преимущественно на западе страны на ротационной основе.

Как сообщали ранее "Комментарии", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения американских медиа и Пентагона о том, что Москва планирует создание причины для вторжения в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!