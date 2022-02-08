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Ответ российским маневрам в Беларуси: украинская армия планирует военные учения на севере страны

С 10 февраля украинская армия планирует обучение с беспилотниками и противотанковыми ракетами

сегодня, 10:45
Автор:

Карина Ожерельева
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С 10 по 20 февраля украинская армия проведет военные учения в ответ на учения России в Беларуси вблизи северной границы Украины. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Ответ российским маневрам в Беларуси: украинская армия планирует военные учения на севере страны

Военнослужащие ВСУ принимают участие в тактических учениях на полигоне в Херсонской области - Reuters

Резников сообщил местному телеканалу, что украинские военные постоянно проводят разнообразные учения, а с 10 февраля приступят к обучению с применением беспилотников Bayraktar и противотанковых ракет Javelin и NLAW от иностранных партнеров.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия начинает обучение военно-морских сил для отработки защиты арктического судоходного пути. Москва заявила, что проведет серию учений с привлечением всех своих флотов в непосредственно прилегающих к России морях. Обучение также будет включать маневры в Средиземном, Северном, Охотском, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом.

Обучение в Арктике, в которых участвует около 30 военных кораблей, 20 самолетов и 1200 человек личного состава, предназначены для оценки боеготовности войск в Арктике и их способности защищать Северный морской путь.

Также "Комментарии" писали, что Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале. Лукашенко заявил, что учения будут проводиться на южных и западных границах Беларуси. Лукашенко, сблизившийся с Кремлем, поскольку Запад избегал его, обвинил Украину в наращивании войск вблизи Беларуси в комментариях, распространенных Минобороны. По его словам, у границ Беларуси Польша и страны Балтии имеют более 30 000 солдат.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-army-plans-drills-with-drones-anti-tank-missiles-feb-10-2022-02-08/
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