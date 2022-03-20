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Отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90% бойцов - Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях морской пехоты российской армии

сегодня, 11:30
Автор:

Карина Ожерельева
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В Генштабе ВСУ заявили, что в отдельных подразделениях морской пехоты армии российских захватчиков потери составляют до 90% личного состава. Об этом сообщат "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90% бойцов - Генштаб ВСУ

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Российские войска продолжают нести значительные потери. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет", — говорится в сообщении Генштаба.

Также Генштаб ВСУ отметил, что сейчас наблюдаются попытки укомплектования роты для отправки в Украину за счет командированных из других военных подразделений. В этих частях более 20 военных написали рапорты об отказе от участия в войне против Украины. К тем, кто отказывается от участия в боевых действиях против Украины применяют репрессивные методы воздействия.

Как сообщали ранее "Комментарии", российская техника теперь без деталей BOSCH. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал у себя в Facebook, как благодаря профессионализму украинских дипломатов удалось лишить российскую армию важных запчастей, ранее предоставляемых немецкой компанией BOSCH.

Также "Комментарии" писали, что Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками".

Читайте на портале "Комментарии": на территории Украины ограничивают деятельность политических партий, связанных с Россией. Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276303241349428
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