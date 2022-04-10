Оперативная информация о российском вторжении: Генштаб сообщил, где враг пытается прорвать оборону

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле города Изюм и установить контроль над городом Мариуполь. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 апреля.

ВСУ - фото из открытых источников

" Начались сорок шестые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также, оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. ", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении оккупанты частично блокируют Харьков и обстреливают город из реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Также враг перемещает дополнительные подразделения в район Изюма, чтобы осуществить усиленную группировку в этом направлении.

В Донецком и Таврическом районах РФ производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Также оккупанты проводят штурм города Мариуполь, пытаясь захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении Россия пыталась установить контроль над Александровкой, однако это не принесло успеху врагу. Россия понесла значительные потери техники и личного состава. Оккупанты обстреливали из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях нет существенных изменений.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов.

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