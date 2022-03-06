ООН сообщило количество украинских беженцев с начала войны

С начала войны России против Украины за границу выехало более 1,5 млн человек. Они приобрели статус беженцев. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения на странице в Twitter верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Украинские беженцы - фото из открытых источников

"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны — это самый быстро развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские войска пытаются совершить наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские кафиры использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается. Подразделениям артиллерии ВСУ удалось 6 раз нанести огневое поражение противнику на путях его продвижения и в районах сосредоточения.

Также "Комментарии" писали, что агентура агрессора пыталась создать "Федеративную республику Украина". В СБУ рассказали, как был задержан агент Кремль. Благодаря задержанию стало известно, что Москва планировала создать новые "народные республики" на территории западной Украины. Известно, что агрессор планировал создать "Федеративную республику Украина" из таких областей, как Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая.

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