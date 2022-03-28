Оккупанты вывели корабли и готовят ракетный удар по Украине - Генштаб

Войска России вывели часть кораблей черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины. Как сообщат "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Российский корабель - фото из открытых источников

"Корабельный состав черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", РФ уже не уверена в успехе операций у побережья Украины. У России больше нет уверенности в успешности морских операций у побережья Украины. Сомнения появились после того, как ВСУ успешно уничтожили десантный корабль "Саратов", зашедший в порт временно оккупированного Бердянска.

Также "Комментарии" писали, что в РФ запретили выход интервью Зеленскому. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.

Читайте на портале "Комментарии": в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление. Российские вражеские оккупационные войска продолжают делать ставку на то, чтобы добиться успеха на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Именно на штурм городов и сел по этим направлениям враг бросает все свои силы и ресурсы.

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