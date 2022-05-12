Оккупанты вынуждены поставлять в свои подразделения технику производства 50-60-х годов

Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Уничтоженная техника оккупантов - Нацгвардия Украины

Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса России.

"Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства", — сообщает ГУР МО.

Как сообщают наши разведчики, со складов долгосрочного хранения технику, в большинстве, даже не могут доставить в подразделения. Однако, военные принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

Скриншот: ГУР МО

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой русского "настоящего"", — отмечают в ГУР МО.

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