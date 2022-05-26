logo

BTC/USD

29643.64

ETH/USD

1885.67

LTC/USD

65.21

USD/UAH

36.60

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Оккупанты сформировали батальон на танках Т-62, которые сняли с консервации
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты сформировали батальон на танках Т-62, которые сняли с консервации

Эшелон танков прибыл в Мелитополь

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил рассказали об усилении группировки войск противника на Запорожском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. 

Оккупанты сформировали батальон на танках Т-62, которые сняли с консервации

Армия РФ

Так, согласно оперативной информации по состоянию на вечер 26 мая, на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии,  вел контрбатарейную борьбу.

Также стало известно, что на Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

В официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации сообщили, что эшелон Т-62 прибыл в Мелитополь. 

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", — пишет ЗОВА. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Мариуполе оккупанты расширяют братские могилы: чего они боятся. Военные рф увеличивают братские захоронения на кладбище, очевидно, опасаясь вспышки эпидемии. 

Читайте также о том, что сын экс-нардепа оказался предателем: подробности его задержания. Агитатор распространял через собственный аккаунт в Instagram "Сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в РФ отреагировали на мирный план Италии по Украине. Россия не готова обсуждать предложения Италии. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО). Огонь по противнику велся с закрытых позиций. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!