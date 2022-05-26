Оккупанты сформировали батальон на танках Т-62, которые сняли с консервации

В Генеральном штабе Вооруженных сил рассказали об усилении группировки войск противника на Запорожском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

Армия РФ

Так, согласно оперативной информации по состоянию на вечер 26 мая, на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Также стало известно, что на Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

В официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации сообщили, что эшелон Т-62 прибыл в Мелитополь.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", — пишет ЗОВА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Мариуполе оккупанты расширяют братские могилы: чего они боятся. Военные рф увеличивают братские захоронения на кладбище, очевидно, опасаясь вспышки эпидемии.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в РФ отреагировали на мирный план Италии по Украине. Россия не готова обсуждать предложения Италии.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО). Огонь по противнику велся с закрытых позиций.

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