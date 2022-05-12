В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Лиманском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, на Лиманском направлении оккупанты пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

Также наши военные рассказали, что войска противника совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, однако успеха не имели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что операция обратного выкупа: что не так с аукционом "Укрнафты" на сжиженный газ. "Укрнафта" не может направить свой газ напрямую на АЗС, потому что это запрещает закон. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО. Москва может лишить Финляндию российского газа. Читайте об этом подробнее в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области горят леса: что известно о пожарах. Расстояние на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств, которое прошел огонь, составило более 1,5 га. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Херсоне объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за одного из коллаборантов. Листовки с фотографией коллаборанта Кирилла Стремоусова расклеили в Херсоне. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

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