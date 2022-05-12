logo

BTC/USD

29148.55

ETH/USD

1976.24

LTC/USD

65.54

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Оккупанты пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец

Войска рф хотят закрепиться в районе населенного пункта Александровка

сегодня, 18:50
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Лиманском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Оккупанты пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец

ВСУ

Как стало известно, на Лиманском направлении оккупанты пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

Также наши военные рассказали, что войска противника совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, однако успеха не имели. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что операция обратного выкупа: что не так с аукционом "Укрнафты" на сжиженный газ. "Укрнафта" не может направить свой газ напрямую на АЗС, потому что это запрещает закон. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО. Москва может лишить Финляндию российского газа. Читайте об этом подробнее в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области горят леса: что известно о пожарах. Расстояние на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств, которое прошел огонь, составило более 1,5 га. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Херсоне объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за одного из коллаборантов. Листовки с фотографией коллаборанта Кирилла Стремоусова расклеили в Херсоне. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!