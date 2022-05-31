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Оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком

Противник ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок

сегодня, 18:36
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 31 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком

Армия РФ

Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В настоящий момент бои продолжаются.

"Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.", — Генштаб ВСУ. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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