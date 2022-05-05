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Оккупанты пытались овладеть городом Попасная: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донецком направлении

Защитники Украины героически держат оборону

5 мая 2022, 18:39
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают сражаться с противником и дают ему достойный отпор. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Оккупанты пытались овладеть городом Попасная: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донецком направлении

ВСУ

В сообщение Генштаба ВСУ об оперативной информации, касаемо российского вторжения по состоянию на 18:00, 5 мая говорится, что на Донецком направлении противник предпринимал попытки овладения городом Попасная, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк. 

Однако, наши военные информируют, что противник не имел успеха. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что международная донорская конференция в Польше: сколько средств собрано для Украины. Польша дополнительно выделит от себя 100 млн. евро на гуманитарную помощь украинцам. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что предприниматели получат 6,5 тысяч грн за трудоустроенных переселенцев – Минцифры. Компенсацию можно получать за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что жизнь в Херсонской области: обстрелы, террор, похищение, гуманитарный кризис. Какая ситуация в оккупированной Херсонской области с лекарствами, продуктами. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Банковой сообщают, что защитники Мариуполя выбили оккупантов из Азовстали. Тяжелые бои идут и дальше, но захватчиков на территории завода уже нет. 


 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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