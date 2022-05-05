Оккупанты пытались овладеть городом Попасная: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины продолжают сражаться с противником и дают ему достойный отпор. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

В сообщение Генштаба ВСУ об оперативной информации, касаемо российского вторжения по состоянию на 18:00, 5 мая говорится, что на Донецком направлении противник предпринимал попытки овладения городом Попасная, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк.

Однако, наши военные информируют, что противник не имел успеха.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что международная донорская конференция в Польше: сколько средств собрано для Украины. Польша дополнительно выделит от себя 100 млн. евро на гуманитарную помощь украинцам. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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