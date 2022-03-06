Оккупанты перешли в наступление на Запорожье

Российские войска пытаются совершить наступление на Запорожье. Такое заявление сделал председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на своей странице в Фейсбук.

Заявление главы Запорожской ОГА - Фейсбук страница Александра Старуха

По информации Старуха, противник ведет наступление на Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов.

"А именно: населенные пункты Малиновка, Любимовка, Роды, Гуляйполе. При этом оккупанты активно применяют артиллерию и танки, продолжая наращивать усилия с целью нанести удар по подразделениям наших войск", – заявил Старух в своем сообщении.

Старух отметил, ночью близ Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили всеми возможными средствами огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается.

Также Старух подчеркнул, что подразделениям артиллерии ВСУ удалось 6 раз нанести огневое поражение противнику на путях его продвижения и в районах сосредоточения.

"Что касается ситуации во временно оккупированных населенных пунктах таких как: Пологи, Васильева, Токмак, то ситуация там на контроле у руководителей местных общин. Которые после позорного вторжения оккупационных войск налаживают процессы жизнедеятельности на местах. В Мелитополе люди героически выходят на акции протеста против оккупантов. В Энергодаре персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации. Город находится в осаде. Населенный пункт Орехов под контролем наших войск", — отметил глава Запорожской ОГА.

Старух в своем сообщении отметил, что действия российских войск сейчас являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

Как сообщали ранее "Комментарии", пограничники задерживают на границах уклоняющихся от мобилизации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!