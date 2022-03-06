Оккупанты перешли в наступление на Запорожье

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Карина Ожерельева
Российские войска пытаются совершить наступление на Запорожье. Такое заявление сделал председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на своей странице в Фейсбук.
Заявление главы Запорожской ОГА - Фейсбук страница Александра Старуха
По информации Старуха, противник ведет наступление на Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов.
Старух отметил, ночью близ Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили всеми возможными средствами огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается.
Также Старух подчеркнул, что подразделениям артиллерии ВСУ удалось 6 раз нанести огневое поражение противнику на путях его продвижения и в районах сосредоточения.
Старух в своем сообщении отметил, что действия российских войск сейчас являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.
Как сообщали ранее "Комментарии", пограничники задерживают на границах уклоняющихся от мобилизации.
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