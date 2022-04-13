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Оккупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами: подробности

Глава ОВА рассказал детали ночного авиаудара по городу Чуднову

сегодня, 15:56 comments2347
Автор:

Карина Ожерельева
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Около полуночи 12 апреля россияне обстреляли Житомирскую область баллистическими ракетами. В результате ракетного удара произошел пожар в одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал. Как сообщали "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время телемарафона.

Оккупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами: подробности

Пожар - фото из открытых источников

"После 23 часов у нас в действительности за, наверное, последние 10 дней совершился удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал – ни военнослужащие, ни гражданские, как это происходило раньше начала российской агрессии. Поработали в очередной раз профессионально наши спасатели. Через несколько часов потушили пожар в воинской части. Не пострадало практически имущество. Поэтому день сегодня в действительности хороший", — отметил в эфире телемарафона Виталий Бунечко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину — "оскорбление переросло в паранойю". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путин "решил, что не остановится" в Украине, поскольку ему нужна военная победа для себя, даже если он осознает, что украинский народ не подчинится.

Также "Комментарии" писали, что руководство России приказало уничтожить любые доказательства преступлений своей армии в Украине. После того, как действия российских военных в Буче Киевской области получили огласку, армия России начала использовать в Украине мобильные крематории.

Читайте на портале "Комментарии": правящая коалиция в Германии согласовала все моменты по поставке Украине тяжелых вооружений.


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