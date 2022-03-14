Оккупанты обстреляли админздания на Житомирщине: есть пострадавшие (ФОТО)

Российские оккупанты обстреляли административные здания в пгт Ставище в Житомирской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление ГСЧС на странице в Фейсбуке.

Разрушенные админздания в Житомирской области - Фейсбук-страница ГСЧС Украины

По данным ГСЧС, в результате обстрела административных зданий в Житомирской области пострадали 4 человека.

"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека и предварительно уничтожены 7 зданий, проводятся поиски. От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", дипломы российских вузов не будут признаваться в мире. По состоянию на 14 марта, еще несколько компаний и одна страна объявили о санкциях против России.

Также "Комментарии" писали, что в МВД рассказали, какая задача стоит перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели. В ближайшие 2-3 недели могут стать решающими для Украины. Потому что оккупационные войска постараются закрепить свой успех в Мариуполе, а также постараются перебросить свои силы на восточное направление Украины. Совет ВСУ не дать врагу это сделать. Задание украинских защитников не дать оккупантам реализовать их задачи.

Читайте на портале "Комментарии": в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России". Также дипломат отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение нашего сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией.

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