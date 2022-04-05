Оккупанты не вернутся в Киевскую область: Арестович объяснил почему

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты больше не вернутся в Киевскую область. Как сообщают "Комментарии", Алексей Арестович объяснил, почему на Киевщине уже не появятся оккупанты в эфире всеукраинского телемарафона.
Алексей Арестович - фото из открытых источников
В ответ на вопрос журналиста о минировании российскими оккупантами украинских территорий Арестович объяснил, почему на самом деле военные РФ не вернутся в Киевскую область.
Как сообщали ранее "Комментарии", конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.
Также "Комментарии" писали, что в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.
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