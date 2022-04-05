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Оккупанты не вернутся в Киевскую область: Арестович объяснил почему

Арестович объяснил, почему в Киевской области больше не будет оккупантов

5 апреля 2022, 12:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты больше не вернутся в Киевскую область. Как сообщают "Комментарии", Алексей Арестович объяснил, почему на Киевщине уже не появятся оккупанты в эфире всеукраинского телемарафона.

Оккупанты не вернутся в Киевскую область: Арестович объяснил почему

Алексей Арестович - фото из открытых источников

В ответ на вопрос журналиста о минировании российскими оккупантами украинских территорий Арестович объяснил, почему на самом деле военные РФ не вернутся в Киевскую область.

"Они не собираются возвращаться по другим причинам… Первый факт: никто на войне, даже россияне, не сдает оборонительные позиции для того, чтобы потом их снова брать. Легче удерживать на месте. Второе — чтобы взять, нужно такую ​​же группировку больше, чем группировка, чем то, которое они использовали сначала, а взять его негде: они тянут последние резервы с Ближнего Востока", — заявил Арестович во время эфира телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.

Также "Комментарии" писали, что в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.

Читайте на портале "Комментарии": в Белом доме рассказали о новой фазе войны в Украине, объяснив, зачем Путину весь Донбасс.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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