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Одним точным ударом: украинские воины уничтожили танк оккупантов у Мариуполя (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 17:30
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают держать оборону и защищать страну от оккупантов. Видео с уничтожением вражеской военной техники было опубликовано на официальной странице МВД Украины. 

Одним точным ударом: украинские воины уничтожили танк оккупантов у Мариуполя (ВИДЕО)

Армия РФ

"Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах к Мариуполю точным ударом уничтожили танк противника.", — сообщили в МВД.

Как информирует ведомство, также в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов. У которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, обнаружили и радиостанцию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцев предупредили о рассылке фейковых писем: как уберечься от кибератаки. В сети распространяют фейковые письма с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Россия обстреляла белорусскую территорию на границе с Украиной: какова цель провокации. Инцидент произошел сегодня и был замечен украинскими пограничниками. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что обстрелы и разрушения инфраструктуры: какая ситуация в Луганской области. ГСЧС и областная администрация сообщают о состоянии инфраструктуры в регионе. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что Россия хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram. Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат. 


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/328077226014600
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