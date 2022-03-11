Россия обстреляла белорусскую территорию на границе с Украиной: какова цель провокации

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Карина Ожерельева
Российские самолеты 11 марта в 14.40 обстреляли территорию Беларуси на границе с Украиной. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Удар российских самолетов по территории Беларуси - фото из открытых источников
Сообщается, что командование Военно-воздушных сил ВСУ подтвердило эту информацию.
Как сообщали ранее "Комментарии", с начала войны российские захватчики убили больше граждан Украины, чем погибли в военных боях из всех структур сектора обороны. Резников заверил, что Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособий есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институциям, никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру, подчеркнул министр.
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