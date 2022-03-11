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Россия обстреляла белорусскую территорию на границе с Украиной: какова цель провокации

Это сознательная провокация оккупанта

сегодня, 16:53
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские самолеты 11 марта в 14.40 обстреляли территорию Беларуси на границе с Украиной. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Россия обстреляла белорусскую территорию на границе с Украиной: какова цель провокации

Удар российских самолетов по территории Беларуси - фото из открытых источников

"Русские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировки украинской территории после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине. Такая атака и действия россиян на население пункты Беларуси являются сознательной провокацией!", — говорится в сообщении Геращенко.

Сообщается, что командование Военно-воздушных сил ВСУ подтвердило эту информацию.

"Сегодня в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома ДУБРОВИЦА (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п.ГОРОДИЧИ и ТУМЕНЫ, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту КОПАНИ (Беларусь). Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это ПРОВОКАЦИЯ! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", — заявили в ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", с начала войны российские захватчики убили больше граждан Украины, чем погибли в военных боях из всех структур сектора обороны. Резников заверил, что Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособий есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институциям, никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру, подчеркнул министр.


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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