Одним метким выстрелом: украинские десантники мастерски уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают героически держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, воины-артиллеристы из 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины одним точным попаданием уничтожили бронетехнику противника.

"Один меткий выстрел и танк российских оккупантов превратился в металлолом!", — отмечает Командование ДШВ ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мнения в Кремле по поводу украинских территорий разделились: там решают, что делать дальше. В Кремле не приняли решения о проведении псевдореферендумов. О колебаниях Путина рассказал советник министра внутренних дел. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что "Укравтодор" оценил убытки от разрушения дорог почти в 1 трлн грн. На данный момент в Украине разрушено 24 тысячи километров дорог. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что присвоение гумпомощи: открыто первое производство против чиновник. В прокуратуре открыто производство против чиновника медучреждения. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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