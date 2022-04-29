Обстрел Киева во время визита генсека ООН: стоит ли после этого ждать перемен в международных структурах

Россия накрыла Киев ракетным обстрелом аккурат, когда генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш прибывал там с визитом. На этом, в частности, акцентировал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Почему Россия так открыто плюет на ООН и не только? Почему мир всё еще пытается играть с ней по правилам? Стоит ли ждать перемен в международных структурах? За ответами на эти вопросы журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Удар по Киеву. Фото - ГСЧС

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец уверен, что вчерашний обстрел украинской столицы во время визита туда генсека ООН – не случайное "совпадение".

"Путин любит подобные жестокие "шутки", считая себя человеком с потрясающим чувством юмора. И это был не только обстрел Киева (как сегодня выяснилось, не обошлось без погибших), но и очередной похоронный звон по ООН, – подчеркивает эксперт. – Не знаю, кто автор мема, но очень верно, что ООН теперь расшифровывается как Организация обстрелянных нацией. Подчеркиваю – обстрел адресовался именно генсеку ООН Гутерришу. Для киевлян, привыкших к подлостям агрессора, этот удар вряд ли стал шоком. А для Гуттериша и сопровождающего его персонала должен был бы стать".

Всё это – свидетельство окончательно унижения ООН. Падения его в глазах мировой общественности, акцентирует Тарас Березовец.

"Эта организация превратилась в абсолютно бесполезную структуру, которая ничего не может решить, добиться. Где миротворческие "голубые каски"? Где другие решения, направленные на остановку российской агрессии? – задает риторические вопросы эксперт. – Украина может сколько угодного инициировать исключение России из состава Совбеза ООН. Но без солидарного решения всех постоянных членов Совбеза, включая РФ, этого не будет. Поэтому ООН ускоренным шагом идет по пути предшественника – Лиги наций, которая бесславно закончила свое существование, не сумев предотвратить Вторую мировую войну. А сейчас у нас, по сути, Третья мировая".

Тарас Березовец признался, что не знает, будет ли окончательно "обнулено" ООН. Но политически оно уже "обнулилось", акцентирует он.

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что ООН явно оказалась неспособной ни обезопасить мир от агрессии, подобной российской, ни отреагировать на нее, ни привлечь агрессора к ответственности. Что говорит о глубоких, хронических проблемах в самой этой архитектуре безопасности по типу ООН. Которую предстоит либо глубоко реформировать, либо в целом менять, отмечает эксперт.

"Недавнее заседание министров обороны 40 стран на базе Рамштайн, формирование пула НАТО+, может стать одним форматов, который переживет российско-украинскую войну, став одним из элементов будущей системы коллективной безопасности", – считает Олег Саакян.

По его мнению, обстрелы Киева во время визита Гутерриша – это акцентирование россиянами на том, что они могут делать всё, то угодно – и им за это ничего от той же ООН не будет.

"Гутерриш в восприятии России – очень слабая фигура. Которая, к тому же, не менее заинтересована в сохранении ООН, чем сама РФ. Потому что для Кремля ООН необходима именно в таком недееспособном виде, при этом с закреплением за Россией статуса сверхдержавы (постоянного члена Совбеза ООН с правом вето), – поясняет Олег Саакян. – Одним из выходов для ООН продлить собственное существование, а не повторить судьбу Лиги наций – как минимум приостановить права вето РФ, как максимум – отмена ее постоянного членства в Совбезе ООН. При других сценариях, скорее всего, ООН в нынешнем виде, по сути, а не по форме, не переживет российско-украинскую войну".

Политический консультант Александр Вербицкий акцентирует, что ООН – последовательница и наследница Лиги Наций (каждая из Организаций была создана по итогам Мировых войн) – на сегодняшний день не выполняет свои функции в полной мере. За исключением, возможно, исследовательских, статистических и просветительских.

"Исходя из возрастающей роли в мировом противостоянии и сотрудничестве КНР и США (государств-лидеров так называемых коллективных Востока и Запада), можно говорить о том, что ООН рано или поздно прекратит своё существование в нынешнем виде. Как это случилось с Лигой Наций. Но еще до этого из состава ООН могут выйти (или быть исключены) несколько её членов (включая – постоянных)", – прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что Германия и Япония самостоятельно вышли из состава Лиги Наций (1933 год), а СССР был исключен (1939 год) из-за вооруженной агрессии по отношению к соседней Финляндии. Сегодня ситуация повторяется почти зеркально.

"РФ заявляет, что не ведёт войну с Украиной (аналогия с войной в Финляндии в 1939-м, когда СССР только "обеспечивал безопасность" города Ленинград, предварительно заключив договор с "правительством" Финляндской Демократической республики, сформированным до этого в Москве), а обеспечивает безопасность "братских республик Донбасса" (созданных самой РФ). При этом полномасштабная война на территории Украины длится уже более двух месяцев и – до продолжительности финской "кампании" осталось не так и много (там длительность боестолкновений была 105 дней). При этом страны-участницы ООН пока ещё, похоже, не до конца осознали, что, не желая того, уже оказались вовлечёнными в новую Мировую войну. И что если не поступить жестко с агрессором сейчас, обязательно последует продолжение агрессии. Просто чуть позже", – отмечает Александр Вербицкий.

Что касается России, то ей абсолютно всё равно, какую позицию займет ООН. Как и СССР была "до лампочки" позиция Лиги Наций, подчеркивает эксперт. Потому что в Москве уже смоделировали "победу" с захватом части территории Украины. Как в свое время СССР отхватил часть территории Финляндии.

По мнению Александра Вербицкого, РФ может выйти (или быть выведена) как из состава постоянных членов Совбеза ООН, так и из ООН вообще. Но войну по собственной воле она не закончит.

"Война не будет иметь ограниченного характера (согласно заявленным "узким целям" РФ). А это значит, что ракетные удары вполне могут продолжаться весь период военного времени и по всей территории Украины, – поясняет он. – Остановить же РФ смогут только военные успехи Украины и международное давление. Причём именно военные успехи являются решающим фактором, как для Востока, так и для Запада"

ООН же в ближайшее время ожидает трансформация, уверен эксперт. Через изменение, или дополнение к понятиям безопасности (коллективной безопасности), в области гарантий защиты прав наций и народов по факту создания новой Коалиции государств, противостоящих российской агрессии.

"В свою очередь, НАТО примет в свой состав новые страны. Ту же Финляндию, которая вынужденно дружила с СССР после Второй Мировой войны. Ту же Швецию, которая была во время Второй мировой нейтральной. Война в Украине полностью изменяет мир и конфигурацию распределения как усилий стран в сохранении безопасности, так и в экономических связях между ними, – отмечает Александр Вербицкий. – Место России в новом мироустройстве, заявленное ранее, уже не актуально. Но в Кремле, похоже, не так и не осознали происходящее. Тогда как второй фронт уже фактически сформирован всем коллективным Западом, а ленд-лиз уже одобрен – и всё это работает на Украину".

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