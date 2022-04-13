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Неизвестные патриоты уничтожают оккупантов в Мелитополе - ГУР МО Украины

Во время ночных патрулирований в Мелитополе были убиты 70 оккупантов

сегодня, 18:49
Автор:

Денис
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На временно оккупированной территории Украины неизвестные ликвидируют военных армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины  в социальной сети Facebook. 

Неизвестные патриоты уничтожают оккупантов в Мелитополе - ГУР МО Украины

Армия РФ

Так, по данным наших разведчиков, в городе Мелитополь (Запорожская область) в период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований были убиты 70 военнослужащих армии РФ.

"Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы"", — ГУР МО. 

В ГУР МО Украины рассказали, что причиной смерти ночных патрульных во время комендантского часа  являются ножевые и огнестрельные ранения.

"Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя", — пишет ГУР МО Украины. 

Отмечается, что информацию о точном количестве убитых и о их обстоятельствах смерти тщательно скрывает оккупационная администрация.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во Львове после Пасхи откроют полсотни детсадов: подробности. Посещать садики смогут дети, эвакуированные из других областей Украины — Андрей Садовый. 

Читайте также о том, что убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев в приграничных областях. В Ровенской и Житомирской областях принимают переселенцев: там уже поселились тысячи человек. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что со связанными руками, со следами пыток: в Сумской области убито более 100 мирных жителей. Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе – Дмитрий Живицкий.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине могут продлить военное положение — "война не завершилась". 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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