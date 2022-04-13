Неизвестные патриоты уничтожают оккупантов в Мелитополе - ГУР МО Украины

На временно оккупированной территории Украины неизвестные ликвидируют военных армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным наших разведчиков, в городе Мелитополь (Запорожская область) в период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований были убиты 70 военнослужащих армии РФ.

"Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы"", — ГУР МО.



В ГУР МО Украины рассказали, что причиной смерти ночных патрульных во время комендантского часа являются ножевые и огнестрельные ранения.

"Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя", — пишет ГУР МО Украины.



Отмечается, что информацию о точном количестве убитых и о их обстоятельствах смерти тщательно скрывает оккупационная администрация.

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