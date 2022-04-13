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В Украине могут продлить военное положение - "война не завершилась"

Военное положение на территории Украины могут продлить

сегодня, 17:14 comments2791
Автор:

Карина Ожерельева
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В Украине из-за полномасштабной войны России против нашего государства предполагается военное положение до 25 апреля, однако его могут продлить. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

В Украине могут продлить военное положение - "война не завершилась"

ВСУ - фото из открытых источников

По словам Вениславского, к сожалению, война в Украине не заканчивается, поэтому придется пойти на такой шаг и продлить военное положение.

"Правовой режим военного положения действует до 25 апреля 2022 года. Соответственно, будет инициатива президента о продолжении, наверное, потому что, к сожалению, война не закончилась", — отметил Вениславский во время эфира.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука – "хватит ему пожизненно". Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что Германия готова поставлять Украине тяжелое вооружение. Правящая коалиция в Германии согласовала все моменты по поставке Украине тяжелых вооружений. оставление Берлина тяжелого вооружения в Украине будет происходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению.

Читайте на портале "Комментарии": Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину — "оскорбление переросло в паранойю". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путин "решил, что не остановится" в Украине, поскольку ему нужна военная победа для себя, даже если он осознает, что украинский народ не подчинится.


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Обсуждения

Дмитрий

сегодня, 16:34

Просто ужас, значит тысячи женщин, детей стариков будут сидеть без куска хлеба из за того что многие кормильцы кто может заработать за границей оказались заложниками каких то глупейших решений! Какой толк от того что многие не прикаких обстоятельствах не возьмут в руки оружие? Дайте им возможность принести в дом и в страну деньги!

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