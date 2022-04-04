Не пользуйтесь им: популярное среди украинцев приложение оказалось подконтрольным врагу

Украинцев предупреждают о том, что популярное приложение оказалось подконтрольным врагу и используется им для поиска и борьбы с украинскими патриотами. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото: СтратКом ВСУ

Как выяснили наши спецслужбы, приложение "Zello", которое получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей, оказалось подконтрольно врагу.

"Спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные размеры актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение "Zello" стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.", — пишет СтратКом ВСУ.





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