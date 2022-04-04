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Не пользуйтесь им: популярное среди украинцев приложение оказалось подконтрольным врагу

Избегайте использования "Zello"

4 апреля 2022, 18:03
Автор:

Денис
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Украинцев предупреждают о том, что популярное приложение оказалось подконтрольным врагу и используется им для поиска и борьбы с украинскими патриотами. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Не пользуйтесь им: популярное среди украинцев приложение оказалось подконтрольным врагу

Фото: СтратКом ВСУ

Как выяснили наши спецслужбы, приложение "Zello", которое получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей, оказалось подконтрольно врагу. 

"Спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные размеры актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение "Zello" стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.", — пишет СтратКом ВСУ. 

Не пользуйтесь им: популярное среди украинцев приложение оказалось подконтрольным врагу - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский о переговорах с Путиным: сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили. Посетив Бучу, Зеленский прокомментировал затягивание России с переговорами на уровне глав государств. 

Читайте также о том, что смогут ли оккупанты захватить Донецкую и Луганскую области: в ОП озвучили прогнозы. Арестович дал прогноз, смогут ли оккупанты выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что два танка против десяти: ВСУ героически уничтожили воздушно-десантный батальон оккупантов. Арестович сообщил, как украинские танки уничтожили десяток вражеской техники. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что эксперты рассказали, почему в Кремле решили бросить основные силы на Донбасс и, почему самые ожесточенные бои идут именно за Мариуполь. Враг бросает основные силы на восток: чего ждать ближайшие дни – как ВСУ сломать ход войны. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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