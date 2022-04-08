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Настоящая ситуация в Мариуполе: советник городского головы опровергает фейк россиян об оккупации города

Советник городского головы сообщил, под чьим контролем Мариуполь

сегодня, 14:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Россияне второй день подряд распространяют новость, которую якобы взяли под контроль Мариуполь. При этом кафиры иногда уточняют, что захватили именно центр города. На самом деле это не соответствует действительности. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

Настоящая ситуация в Мариуполе: советник городского головы опровергает фейк россиян об оккупации города

Мариуполь - фото из открытых источников

"Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драматического театра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных обл прокуратуры и СБУ. Назвать это контролем "центра города" — российское преувеличение", — заявил Анрющенко.

Андрющенко также отметил, что в доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью "гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко". И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

"К тому же под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовсьали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города. Поэтому не верим и не фантазируем. Мариуполь был, есть и будет Украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране. Слава Украине!", — добавил Андрющенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни. При этом президент Франции раскритиковал соратников своего главного оппонента на предстоящих выборах президента Марин ле Пен из Национального фронта, которые проигнорировали голосование за введение санкций против России.


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Источник: https://t.me/andriyshTime
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