Настоящая ситуация в Мариуполе: советник городского головы опровергает фейк россиян об оккупации города

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Карина Ожерельева
Россияне второй день подряд распространяют новость, которую якобы взяли под контроль Мариуполь. При этом кафиры иногда уточняют, что захватили именно центр города. На самом деле это не соответствует действительности. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.
Мариуполь - фото из открытых источников
Андрющенко также отметил, что в доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью "гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко". И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.
Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни. При этом президент Франции раскритиковал соратников своего главного оппонента на предстоящих выборах президента Марин ле Пен из Национального фронта, которые проигнорировали голосование за введение санкций против России.
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