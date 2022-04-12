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"Насилуй и мне ничего не говори": жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин - СБУ

Перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных

сегодня, 16:45
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной шокирующий аудиоперехват разговоров оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook. 

"Насилуй и мне ничего не говори": жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин - СБУ

СБУ. Фото из открытых источников

Как показывает опубликованный перехват разговора оккупанта, их близкие не только поддерживают военные преступление армии РФ, но и призывают к совершению оных. 

"Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.", — отмечает Служба безопасности Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в НАТО предупредили о неизбежности второго этапа войны в Украине. Новые бои на юге и востоке Украины будут более масштабными. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что большая колонна военной техники РФ двигается в сторону Донбасса — СМИ. Россия отправляет на восток Украины много техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что СБУ задержала корректировщиков огня и завербованных врагом агентов. В четырех областях задержаны пособники российских оккупантов. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что в СБУ рассказали, как Кремль еще в 2021 году начал создавать новые "республики" в Украине. Организатор и ключевые лица, которые должны были этим заниматься, задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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