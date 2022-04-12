Большая колонна военной техники РФ двигается в сторону Донбасса - СМИ

Россия направила в сторону восточных территорий Украины большую колонну военной техники. Техника РФ была подмечена в Ростовской области. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет CNN.

Российская военная техника - фото из открытых источников

Издание сделало анализ видео, которое днем ранее было опубликовано в социальных сетях. На видео можно увидеть обширную колонну российской военной техники. Тогда колонна находилась возле Матвеева Кургана в Ростовской области в России.

"Видно, что машины смотрят на северо-запад в сторону Донбасса", — пишет CNN.

Россия накапливает силы на Донбассе и у украинских границ. Издание также цитирует советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, ранее отметившего, что битва за территории Донбасса фактически уже началась.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что в Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ. Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире. Путин должен уже сейчас понимать, что Кремль ждет жесткая реакция, рассматриваются разные варианты, если информация о применении химоружия в Украине подтвердится.

Читайте на портале "Комментарии": разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия продолжает перенаправлять свои силы в Донецкое и Луганское направление.

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