Наши воины проводят успешные контратаки, - министр обороны рассказал о ситуации на 16-й день войны

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ситуации в стране на 16-й день войны. По его словам, российских оккупантов много, но они уже потеряли инициативу. Украинская армия осуществляет активную оборону и проводит успешные контратаки по всем направлениям.

ВСУ проводит контратаки, фото из открытых источников

"Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечалиться во всем мире как реальное состояние "второй армии" планеты. Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит. Как и Кантемировская", — подчеркнул министр.

В Черниговской области украинские военные получили немало трофейной российской бронетехники. Воздушные Силы сбивают ракеты и уничтожают самолеты и вертолеты противника.

Оккупанты продолжают наносить удары по городам. В настоящее время сложная ситуация в Мариуполе. Власти пытаются обеспечить гуманитарные коридоры, хотя это "чрезвычайно сложно – россияне бомбят город даже во время официальных переговоров", отметил министр.



Известно, что на временно оккупированных территориях южных областей оккупанты пытаются развернуть полицейскую инфраструктуру, но это ненадолго, заверил чиновник.

Министерство занимается обеспечением армии. 10 марта военные части получили 12,5 млрд гривен, которые направлены на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащим на время действия военного положения. Выплаты военным производят раньше срока. Армейцы будут получать 100 тыс. гривен в месяц и премии за уничтоженную технику.



Уже налажена система оборонных закупок, они не будут включены в годовой план. Работа в этой сфере продолжается, отчеты по результатам в электронной системе обнародуют после прекращения или отмены военного положения. Логистический штаб сейчас работает над своевременными доставками всего необходимого для бойцов.

Как сообщал портал, с начала войны российские захватчики убили больше граждан Украины, чем погибли в военных боях из всех структур сектора обороны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!