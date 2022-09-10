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"Надо немного подождать": ВСУ освобождают Лиман в Донецкой области

В окрестностях города Лиман, что на севере Донецкой области, идут бои. ВСУ продвигаются, однако об освобождении города пока говорит рано

сегодня, 21:56
Автор:

Саша Сашнев
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На околицях міста Лиман, що на півночі Донецької області, точаться бої. ЗСУ просуваються, однак про звільнення міста поки говорит зарано. Про це заявив міський голова Олександр Журавльов у коментарі “Суспільному”, передають “Коментарі”.

"Надо немного подождать": ВСУ освобождают Лиман в Донецкой области

Оперативная карта

“Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трохи почекати”, — заявив Журавльов.

Зауважимо, що Лиман був окупований російськими військами наприкінці травня. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання у Ставці головнокомандувача. Головними темами для обговорення були забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах та підсумки “Рамштайну” — 5. ї

Тим часом, за даними американського Інституту дослідження війни (ISW) українська армія відвоювала майже 2500 квадратних кілометрів на Харківщині під час контрнаступу і близька до того, щоб створити “котел” навколо Ізюму. 

В Міноборони рф масований відступ своїх військ пояснили “згортанням та перекиданням ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію "ДНР"”. 

Зауважимо, що військові операції ЗСУ з деокупації української території відбуваються в режимі інформаційної тиші. Про деякі успіхи армії наразі відомо тільки з неофіційних джерел, зокрема про просування на Луганщині. Втім, про звільнення міста Балаклея в МО України повідомили офіційно

Цікаво, що чимало лідерів громадської думки не вірили у можливий успіх наших військ на Харківщині. Так, бізнесмен та політик Геннадій Корбан закликав готуватися до окупації росіянами всієї Харківської області та радив відступити з Донбасу за “лінію Маннергейма”. В інтерв’ю дл ВВС він переконував, що контрнаступ ЗСУ нереальний. 

А за свої поразки на полі бою рашисти, на жаль, мстяться мирному населенню. Так, ввечері суботи був обстріляний Холодногірський район Харкова. Є жертви.    

 

 



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Источник: https://suspilne.media/280475-na-okolicah-limana-tocatsa-boi-mer-mista/
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