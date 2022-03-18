Над Виннитчиной ПВО сбила три российские ракеты

Над территорией Винницкой области сбиты три крылатые ракеты российских оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Телеграмме.

Сбитая ракета - фото из открытых источников

"23-й день войны. На территории Винницкой области активных боевых действий не ведется. Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты", — сообщил глава Винницкой ОВА.

По словам Борзова, войскам ПВО удалось сбить вражеские ракеты.

"Закрываем небо своими силами", – добавил Сергей Борзов в своем сообщении в Телеграмме.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Как сообщали ранее "Комментарии", во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови. Как мины выглядят – смотрите в материале.

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