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Над Виннитчиной ПВО сбила три российские ракеты

Над Винницкой областью удалось сбить вражеские ракеты

сегодня, 12:27
Автор:

Карина Ожерельева
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Над территорией Винницкой области сбиты три крылатые ракеты российских оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Телеграмме.

Над Виннитчиной ПВО сбила три российские ракеты

Сбитая ракета - фото из открытых источников

"23-й день войны. На территории Винницкой области активных боевых действий не ведется. Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты", — сообщил глава Винницкой ОВА.

По словам Борзова, войскам ПВО удалось сбить вражеские ракеты.

"Закрываем небо своими силами", – добавил Сергей Борзов в своем сообщении в Телеграмме.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Как сообщали ранее "Комментарии", во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови. Как мины выглядят – смотрите в материале.

Также "Комментарии" писали, что артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и состав боеприпасов оккупантов. Украинские военные наносят сокрушительные удары оккупантам. Как стало известно, наши артиллеристы еще раз показали свое мастерство и уничтожили противника. На опубликованных в материале фотографиях можно увидеть результаты наших воинов.

Читайте на портале "Комментарии": заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева.


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Источник: https://t.me/vinnytskaODA/699
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