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На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские САУ и зенитку

Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности

сегодня, 11:10
Автор:

Денис
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На юге Украины оккупанты продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступные рубежи. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские САУ и зенитку

ВСУ

"Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил налеты вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение вертолетной тройки путем обстрела нашими подразделениями сорвано: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции", — сообщает Оперативное командование "Юг". 

За прошедшие сутки "25 мая" украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 оккупантов;

• две самоходные артиллерийские установки;

• одну зенитную установку;

• автомобильную технику. 

Корабельная группировка враждебных сил в Черном море почти без изменений. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос. О визовом режиме с Россией говорили уже давно. Теперь от слов могут перейти к реальным шагам. 

Читайте также о том, что "Ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада": Дещица предупредил Польшу об угрозе. Дещица рассказал, как в Польше готовятся к возможной войне. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим: подробности. Лобода нашла новый способ, как помочь украинцам, пострадавшим от войны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в результате ракетного удара по Запорожью есть погибшие и раненые: видео последствий обстрела. В частном секторе города повреждены более 60 домов. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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