На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские САУ и зенитку

На юге Украины оккупанты продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступные рубежи. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил налеты вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение вертолетной тройки путем обстрела нашими подразделениями сорвано: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции", — сообщает Оперативное командование "Юг".

За прошедшие сутки "25 мая" украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 оккупантов;

• две самоходные артиллерийские установки;

• одну зенитную установку;

• автомобильную технику.

Корабельная группировка враждебных сил в Черном море почти без изменений. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос. О визовом режиме с Россией говорили уже давно. Теперь от слов могут перейти к реальным шагам.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим: подробности. Лобода нашла новый способ, как помочь украинцам, пострадавшим от войны.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в результате ракетного удара по Запорожью есть погибшие и раненые: видео последствий обстрела. В частном секторе города повреждены более 60 домов.

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