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Главная Новости Оборона 2022 На юге Украины ВСУ уничтожили пункт управления беспилотниками и КП одного из подразделений оккупантов
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На юге Украины ВСУ уничтожили пункт управления беспилотниками и КП одного из подразделений оккупантов

Недалеко от Херсона оккупанты продолжают выгрузку техники

сегодня, 11:07
Автор:

Денис
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Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командованию "Юг" в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили пункт управления беспилотниками и КП одного из подразделений оккупантов

ВСУ

Так, недалеко от Херсона оккупанты продолжают выгрузку техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления позиций противника. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В тоже время, в ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией было уничтожено:

• 67 оккупантов;

• шесть танков Т-62;

• две реактивных системы залпового огня "Град";

• три самоходных гаубицы "Мста-С";

• три единицы бронированной техники;

• 13 единиц автомобильной техники. 

Кроме того, нашим воинам удалось уничтожить пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Порошенко публично обратился к Зеленскому: что требует. Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины. 

Читайте также о том, что Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, — Ассоциация городов. Ассоциация городов обратилась к премьеру, чтобы правительство упростило порядок осуществления закупок органами местного самоуправления. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ситуация в Луганской области тяжелая: что известно. Враг концентрирует силы на Северодонецком направлении. 

Также "Комментарии" информировали о том, что россия боится эмбарго на нефть и газ: стало известно, кого в Европе Путин уже начал "покупать". Сербия будет получать российский газ по выгодной для нее цене. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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