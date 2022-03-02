На Банковой рассказали, когда состоится второй раунд переговоров с РФ

На Банковой анонсировали второй раунд переговоров Украины с Россией. Об этом пишет издание ТСН.

Переговоры. Иллюстрация

Переговоры РФ и Украины могут состояться уже сегодня, 2 марта. Этот раунд переговоров станет уже вторым.

Издание ТСН, ссылаясь на слова советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, передает, что:

"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", — рассказал "Суспільному" Арестович.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил следующее:

"Требования россиян остаются неизменными — это требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны. Сейчас мы готовы к переговорам, к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к российским ультиматумам".

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