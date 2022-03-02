Война в Украине: почему Грузия и Молдова не вводят санкции против РФ

Почему Грузия и Молдова, пострадавшие от российской агрессии, оказались в числе тех, кто не готов вводить санкции против РФ за открытое вторжение в Украину? Может ли ситуация измениться? Ситуацию для издания "Комментарии" проанализировал эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан.

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После вторжения РФ вокруг Украины сплочаются десятки стран

Политтехнолог Александр Курбан отметил, что к санкциям против РФ присоединились даже такие страны, как Китай.



"С начала вторжения РФ мы наблюдаем поистине беспрецедентную консолидацию мирового сообщества против российской агрессии в Украине. К санкциям в отношении Кремля присоединились такие страны, которым ситуация в Украине, в принципе, погоды не делает. Австралия, Япония и даже Китай. Китай особенно удивил в этом вопросе, его мы привыкли видеть скорее союзником РФ или как минимум нейтральным. А тут, официальный Пекин ограничил возможности российского бизнеса, в плане получения от китайских банков кредитов на покупку товаров китайского производства", — сказал Курбан.

В санкционные списки, официально озвученные западными странами, попал президент РФ.



"Этот факт вообще не имеет аналогов в истории ХХІ века. Помимо прямых санкций по экономике, они ударили по сфере российского спорта, кино, интернет бизнеса и другим, которые обычно не трогают. Если не знать того, что происходит сегодня в Украине, то можно было бы подумать, что мир сошёл с ума и резко стал жертвой вируса русофобии", — отметил политтехнолог.

Удивили две страны с которыми Украина имеет давно налаженные дружеские отношения



Александр Курбан подчеркнул, что это наши основные партнеры по проекту Восточного партнерства – Грузия и Молдова. Данный факт крайне обескураживает.

"По Грузии ситуацию можно хоть как-то объяснить. Официальный Тбилиси сегодня демонстрирует явно пророссийский вектор во внешней и внутренней политике. Ярким примером может служить тот факт, что грузинское правительство всячески препятствовало отправке в Украину грузинских добровольцев, которые изъявили желание помочь нам в борьбе с российским вторжением. Премьер-министр Гарибашвили заявил о том, что антироссийские санкции негативно отразятся на грузинской экономике. По всей видимости, официальный Тбилиси забыл о том, что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Но об этом не забыл грузинский народ, который регулярно выходит на акции протеста.

По Молдове – ситуация ещё более странная. Глава МИД, Николай Попеску, заявил о том, что антироссийские санкции для страны будут вредны. На фоне проевропейски и антироссийски настроенного президента Майи Санду, такой пассаж выглядит как попытка пересмотра внешнеполитического вектора. Как вариант имеем раскол правящей элиты в стране. В любом случае ситуация требует более детального изучения. Но как месть за ряд недружественных шагов со стороны украинской власти, имевших место в прошлом году (похищение с территории Молдовы беглого экс-судьи Чауса – прим. ред.), такую позицию вряд ли стоит рассматривать", — отметил Курбан.

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