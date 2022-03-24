Украинских моряков с острова Змеиный удалось освободить в обмен на российских моряков. Об этом сообщила Ирина Верещук в эфире круглосуточного телемарафона.

Ирина Верещук

На вопрос ведущей о возможности паритетного обмена наших моряков Ирина Верещук ответила следующим образом.

"Это уже случилось. Сегодня, буквально несколько минут назад. Мы обменяли наших моряков. Одиннадцать мы оставили им. Это их моряки, которых мы спасли в Черном море, а вместо возвращаем девятнадцать наших моряков и десять пленных.", — рассказала Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также отметила, что в настоящее время все освобожденные уже возвращаются в безопасные месте, к своим родным.

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