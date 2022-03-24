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Моряков с острова Змеиный удалось освободить

Наши моряки были освобождены

сегодня, 16:50
Автор:

Денис
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Украинских моряков с острова Змеиный удалось освободить в обмен на российских моряков. Об этом сообщила Ирина Верещук в эфире круглосуточного телемарафона. 

Моряков с острова Змеиный удалось освободить

Ирина Верещук

На вопрос ведущей о возможности паритетного обмена наших моряков Ирина Верещук ответила следующим образом. 

"Это уже случилось. Сегодня, буквально несколько минут назад. Мы обменяли наших моряков. Одиннадцать мы оставили им. Это их моряки, которых мы спасли в Черном море, а вместо возвращаем девятнадцать наших моряков и десять пленных.", — рассказала Верещук. 

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также отметила, что в настоящее время все освобожденные уже возвращаются в безопасные месте, к своим родным. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Боррель о войне в Украине: все решится в ближайшие 15 дней. В ЕС считают, что российская армия будет пытаться выполнить поставленные Кремлем задачи. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Министр образования рассказал о завершении учебного годаМинобразования работает над рекомендациями для школ по завершению учебного года. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что парламент назначил нового министра агрополитикиПарламент одобрил назначение нового министра из партии "Слуга народа". 

Также "Комментарии" сообщали о том, что защитники Мариуполя одним точным выстрелом вывели из строя сразу четыре единицы техники оккупантов. Бойцы полка Азов продемонстрировали видео, на котором запечатлена мастерская работа наших минометчиков. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
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