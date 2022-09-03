Минообороны Великобритании: наступление ВСУ в Херсонской области, вероятно, стало внезапностью для россиян

ВСУ оказывают давление на трех направлениях в оккупированной Херсонской области и, вероятно, застали противника врасплох. Одним из элементов наступательной операции украинского войска является атака на широком фронте к западу от Днепра.

Контрнаступление ВСУ

Такими выводами поделилось Министерство обороны Великобритании, сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter ведомства.

"Операция имеет ограниченные непосредственные цели, но силы Украины, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах", — отмечается в строительстве Минобороны Соединенного Королевства.

По данным британской разведки, в ближайшее время российскому командованию придется принять важное решение. Поскольку боевые действия, кроме Херсонской области, продолжаются на Донбассе и вблизи Харькова, россиянам необходимо будет выбирать, куда направить любой оперативный резерв, который они смогут создать.

Напомним, 29 августа украинские силы начали активное наступление на южном направлении. Своими мыслями по поводу перспектив контратакующих действий ВСУ с "Комментариями" поделились военные эксперты Влад Волошин и Олег Стариков.

Как ранее сообщали "Комментарии", во время подготовки наступления Украины США призвали Киев к ограниченной операции, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и "застревания" на нескольких фронтах.

Дискуссии между Украиной и США предусматривали участие в "военных играх" — аналитических упражнениях, которые имели целью помочь украинским военным понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха при разных сценариях. Украина сначала хотела осуществить более широкое контрнаступление, но в последние недели решила сузить его до юга – Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что США проводят регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

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