Минометчики ВСУ метким выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Защитники Украины нанесли удар по вражескому складу боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Минометчики 30 омбр метким попаданием уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

"Это искусная работа минометчиков, которые между прочим только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "незваных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война в Украине: почему Россия стратегически уже проиграла – что ждать во второй половине мая. Россия не прекращает своего наступления в Украине, но совершает те же ошибки, что и первые дни полномасштабной войны.

Читайте также о том, что общая мобилизация в Украине: продолжится ли в мае призыв в армию. Отмечается, что в Украине идет общая мобилизация с конца февраля.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в россии рота солдат отказалась выдвигаться на войну в Украину. Российские солдаты продолжают отказываться от участия в "специальной операции", которую Кремль проводит в Украине.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе рассказали, что планирует враг, если удастся выйти на админграницы Херсонской области. Российские военные проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

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