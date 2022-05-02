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Минометчики ВСУ метким выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

2 мая 2022, 17:18 comments2073
Автор:

Денис
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Защитники Украины нанесли удар по вражескому складу боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Минометчики ВСУ метким выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

ВСУ

Минометчики 30 омбр метким попаданием уничтожили склад боеприпасов оккупантов. 

"Это искусная работа минометчиков, которые между прочим только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "незваных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война в Украине: почему Россия стратегически уже проиграла – что ждать во второй половине мая. Россия не прекращает своего наступления в Украине, но совершает те же ошибки, что и первые дни полномасштабной войны. 

Читайте также о том, что общая мобилизация в Украине: продолжится ли в мае призыв в армию. Отмечается, что в Украине идет общая мобилизация с конца февраля. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в россии рота солдат отказалась выдвигаться на войну в Украину. Российские солдаты продолжают отказываться от участия в "специальной операции", которую Кремль проводит в Украине. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе рассказали, что планирует враг, если удастся выйти на админграницы Херсонской области. Российские военные проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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