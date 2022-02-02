Министр Резников рассказал, чем заменят призыв в армию для молодежи

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал указ президента о создании профессиональной армии № 36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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По его словам, количество военных должно увеличиваться в течение четырех лет. Сейчас в армии есть несколько категорий военнослужащих. Среди них офицеры, сержанты с профильным образованием; те, кто подписал контракт на полгода или несколько лет; призывники, проходящие срочную службу.

Министр подчеркнул, что эти военнослужащие мотивированы по отношению к службе по-разному и имеют отличное друг от друга видение своей роли в обороне. Однако в Украине должна быть сформирована армия профессионалов и подготовлен к боевым действиям мобилизационный резерв.

Как рассказал министр, в обновленной модели армии на первом этапе будет сохранен призыв на срочную службу. Альтернативой должно стать краткосрочное в течение трех-четырех месяцев обучение военному делу. Те, кто будет проходить такую подготовку, будут освобождены от призыва, но у них сформируются необходимые базовые военные навыки.

Полностью заменен призыв на интенсивную подготовку с 1 января 2024 года. После прохождения подготовки молодежь из резерва будет периодически выезжать на тренировки и сборы. Кабинет министров готовит законопроекты и подзаконные акты, которые будут определять порядок проведения реформы армии.

Как сообщал портал, в Украине создадут кибервойска для защиты от внешних угроз. Туда будут отбирать лучших специалистов, чтобы они работали во благо страны и усилить безопасность государственных реестров и правительственных ресурсов.

Планируется создать в нашей стране военную полицию и Бюро военной юстиции. Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте парламента.



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